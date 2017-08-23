Mersin'de burun ameliyatı sonrası yaşanan ölüm

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası kalbi duran ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 24 yaşındaki askerin cenazesi defnedildi.

Hakkari'de vatani görevini yaparken geldiği memleketi Tarsus'ta olduğu ameliyat sonrası yaşamını yitiren Ali Gençel için Tarsus Cemevi’nde tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Gençel'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkanı Şevket Can ile çeşitli dernek başkanları, babası Cebrail Gençel, annesi Kebire Gençel, eşi Rahile Gençel ve çok sayıda kişi katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası kalbi duran 24 yaşındaki Ali Gençel, yoğun bakıma alınmış, daha sonra sevk edildiği Adana'daki hastanede yaşamını yitirmişti.





