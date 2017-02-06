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Mersin'de çiftlere "evlilik" eğitimi

- Merkez Toroslar Belediyesi tarafından "Evlilik Okulu Projesi" kapsamında, evlenmeye hazırlanan çiftlere evliliğin önemini anlatan eğitim veriliyor - Toroslar Belediye Başkanı Tuna: - "Amacımız mutlu ve huzurlu bir aile oluşturmak"

Mersin'de çiftlere

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar Belediyesince "Evlilik Okulu Projesi" kapsamında evlenmeye hazırlanan çiftlere eğitim veriliyor.

Evlilik öncesinde çiftlere yönelik eğitimle huzurlu ve mutlu bir aile oluşturmanın önemi anlatılırken, çiftler arasındaki bağın daha da artırılması ve evlilikte çıkabilecek sorunların çözümü için de bilgiler aktarılıyor.

Son yıllarda artan boşanmaların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan proje ile çiftlerin evlilik hayatlarında sağlıklı bir iletişim kurmaları hedefleniyor.

Toroslar Belediyesi Başkanı Hamit Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, evliliğe adım atacak çiftlere yönelik "Evlilik Okulu Projesi" kapsamında eğitim programı hazırladıklarını bildirdi.

Eğitimlerin, sosyolog, psikolog, aile hekimi ve doktor tarafından verildiğini belirten Tuna, ayrıca davranış bilimi uzmanından da destek aldıklarını anlattı.

Amaçlarının mutlu ve huzurlu bir aile oluşturmak olduğunu ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Eğitimi ilk etapta 2 saatlik programlar şeklinde uzman arkadaşlarımızın himayesinde yapıyoruz. Çiftlerimiz her soruyu uzmanlarımıza sorabilecek ve öğrenecekler. Amacımız mutlu ve huzurlu bir aile oluşturmak. Evlilik öncesinde alınacak bu eğitim evlilik sonrası için önem arz ediyor. Burada konularında uzman arkadaşlarımız tarafından her detay ayrı ayrı etüt edilecek. Çiftlerimize öğretilecek. Biz bu programı sürekli hale getirmek istiyoruz. Çiftler bunu daha da genişletmek isterse haftada 2 saat olmak üzere toplamda 10 saat şeklinde programlayabiliriz. Bu eğitimden geçmiş olan aileleri sürekli takip edeceğiz. Aradaki farkın ne olduğunu, verilen bu eğitimin aile üzerindeki etkilerinin ne olduğu, eğitim alanla almayan arasındaki farkı da görme niyetindeyiz."

Eğitim alan 4 çiftin nikahlarının kıyılacağını söyleyen Tuna, bu hizmetin yeni çiftlere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

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