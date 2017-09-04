Mersin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde oğluyla girdiği denizde kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi Akdeniz Sahili Yeniyatan mevkisinde 2 Eylül'de oğlu Emirhan Yürük (12) ile denize girdikten sonra kaybolan İsmail Hakkı Yürük'ün (55) bulunması için sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 gün süren aramaların ardından Yürük'ün cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yürük'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 Eylül'de denize giren İsmail Hakkı Yürük kaybolmuş, oğlu Emirhan Yürük ise boğulmuştu.



