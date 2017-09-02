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Mersin'de denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu.Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Yürük (55) ile 12 yaşındaki oğlu Emirhan Yürük, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi Akdeniz Sahili Yeniyatan mevkisinde denize...

Mersin'de denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Yürük (55) ile 12 yaşındaki oğlu Emirhan Yürük, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi Akdeniz Sahili Yeniyatan mevkisinde denize girdi.

Vatandaşlar denize giren baba oğlun denizden çıkmaması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik botu ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya yakın yerde baygın vaziyette 12 yaşındaki Emirhan Yürük'e ulaştı.

Küçük çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin baba İsmail Hakkı Yürük'ü arama çalışmalarını sürdüğü öğrenildi.

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BoğulmaMersinTarsus
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