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Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği

- Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dinlerin Buluşması" programında, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti

Mersin'de

MERSİN (AA) - Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları, birlik ve beraberlik için dua etti.

Semavi dinlere mensup kişilerin kabristanlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi Fransua Dondu ve mezarlık imamlarından Mehmet Keskin, barış, birlik ve beraberliğe yönelik mesajlar verdi.

Keskin Kur'an-ı Kerim, Dondu ise İncil'den bölümler okudu.

Teymur da okuduğu duanın ardından yaptığı konuşmada, "Başta Mersinli aziz hemşerilerimiz ve bütün İslam alemi olmak üzere herkesin bugün idrak edilen mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Diliyoruz ki bütün dünya için barışa, huzura, bereketli ve hayırlı her şeye vesile olsun." dedi.

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamları kınayan Teymur, "Dileriz ki ülkeler bu duruma daha fazla sessiz kalmaz ve oradaki insanlık dışı acılara son verilmesi için girişimlerde bulunulur." ifadesini kullandı.

Genç solistler tarafından gitar eşliğinde seslendirilen ilahilere üç din adamı ve vatandaşlar da eşlik etti.

Etkinlik, bayramlaşmanın ardından son buldu.

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