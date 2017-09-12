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Mersin'de dolandırıcılık iddiası

- Büyükşehir belediyesinin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Mersin'de dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de, büyükşehir belediyesinin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı İ.G.A, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli olarak kendisini tanıtan H.Ö'nün belediye için satın aldığını iddia ettiği parke taşlarının parasını ödememesi ve malzemeleri Adana'da başka bir yere götürmesi üzerine polise başvurdu.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık iddiasıyla M.D, R.K, Ü.D ve B.D'yi Mersin'de, H.Ö'yü ise Adana'da gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum'da da daha önce benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.K, Ü.D. ve B.D. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BelediyeDolandırıcılıkMersinParkeZanlı
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