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Mersin'de drone destekli trafik uygulaması

- Polis ekipleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayolunda drone destekli trafik uygulaması yapıyor

Mersin'de drone destekli trafik uygulaması

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayolunda drone destekli trafik denetimi yapıyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla kontrollerini artıran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek için kentin birçok noktasında uygulama başlattı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri amacıyla kent sınırlarında drone destekli denetim yapan ekipler, birçok noktada sabit ve seyir halinde trafik denetimiyle tatilcileri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, tatilcilerin yoğun olarak kullandıkları sahil yollarında ve Mersin genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve rahatlatmak amacıyla trafik düzenlemesi de yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıMersinTrafik Denetimi
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