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Mersin'de "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz Yürüyüşü"

MERSİN (AA) - Mersin'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.Mersin Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya...

Mersin'de

MERSİN (AA) - Mersin'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz" adlı yürüyüş düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelen engelliler, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mehri Bilgen, alanda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılmalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar çok çeşitli alanlarda engellerin kaldırılması için yasal düzenlemeler yapıldığını anımsatan Bilgen, şöyle konuştu:

"Engelli, engelsiz tüm toplumun hep birlikte uyum içerisinde bütünleşmesi ve her bir bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir. Engelli vatandaşlarımızı her alanda destekliyor ve önlerindeki engelleri kaldırmak adına her türlü çalışmaları yürütüyoruz. Tüm hizmetlerimizi engelli bireyleri aramızda görmek için sunuyoruz. En büyük engel sevgisizliktir. Bütün engeller sevgiyle aşılır."

Konuşmaların ardından katılımcılara gül dağıtılıp, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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