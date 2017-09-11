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Mersin'de erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Alataş Caddesi'ndeki yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve...

Mersin'de erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Alataş Caddesi'ndeki yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan araştırma sonucunda ölü bulunan kişinin kimliğinin Nedim Sümbül olduğu tespit edildi.

Sümbül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ErdemliErkek CesediMersin
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