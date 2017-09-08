Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

Mersin'de fıstık hasadı başladı

- Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun: - "Bu yıl bin dönüm alandan 400 ton yer fıstığı hasadı yapılacak"

Mersin'de fıstık hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'de meyve ve sebzelerin ilk hasadının yapıldığı Mersin'in Silifke ilçesinde yer fıstığı hasadına da başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Taşucu Mahallesi'ndeki fıstık hasadının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bin dönüm alandan 400 ton yer fıstığı hasadının yapılacağını söyledi.

Fıstık üretiminin her geçen yıl düştüğünü, bunun nedeninin bölgede ürün çeşitliğinin çok olmasından kaynaklandığını aktaran Doygun, "Bilindiği gibi Silifke çilek diyarı. Son 3-5 yıldır da serada muz üretimine geçildi. Ürün çeşitliliği ve arazi sıkıntısı olduğundan fıstık ekimi düştü. Aynı zamanda fıstıkta işçilik sıkıntısı çekilmesi de üretimin azalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Doygun, Silifke'de üretilen fıstığın yüzde 70'inin taze ve haşlamalık olarak tüketildiğini, kalan fıstığın da fabrikada işlenip Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiğini anlattı.

Geçen yıl kabuklu fıstığın üreticiden kilogramının 5 ile 6 liradan alındığını aktaran Doygun, bu yıl ise hasadın yeni başladığını ve fiyatların belli olmadığını kaydetti.

Yer fıstığı işleme tesisi bulunan Mustafa Yıldırım da üreticiden aldıkları fıstıkları tesislerinde kalitesine göre boy boy ayırdıklarını, talebe göre değişik illere gönderdiklerini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fıstık HasatMersinMeyve Ve SebzeSilifke'de Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5