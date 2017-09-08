Mersin'de fıstık hasadı başladı

MERSİN (AA) - Türkiye'de meyve ve sebzelerin ilk hasadının yapıldığı Mersin'in Silifke ilçesinde yer fıstığı hasadına da başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Taşucu Mahallesi'ndeki fıstık hasadının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bin dönüm alandan 400 ton yer fıstığı hasadının yapılacağını söyledi.

Fıstık üretiminin her geçen yıl düştüğünü, bunun nedeninin bölgede ürün çeşitliğinin çok olmasından kaynaklandığını aktaran Doygun, "Bilindiği gibi Silifke çilek diyarı. Son 3-5 yıldır da serada muz üretimine geçildi. Ürün çeşitliliği ve arazi sıkıntısı olduğundan fıstık ekimi düştü. Aynı zamanda fıstıkta işçilik sıkıntısı çekilmesi de üretimin azalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Doygun, Silifke'de üretilen fıstığın yüzde 70'inin taze ve haşlamalık olarak tüketildiğini, kalan fıstığın da fabrikada işlenip Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiğini anlattı.

Geçen yıl kabuklu fıstığın üreticiden kilogramının 5 ile 6 liradan alındığını aktaran Doygun, bu yıl ise hasadın yeni başladığını ve fiyatların belli olmadığını kaydetti.

Yer fıstığı işleme tesisi bulunan Mustafa Yıldırım da üreticiden aldıkları fıstıkları tesislerinde kalitesine göre boy boy ayırdıklarını, talebe göre değişik illere gönderdiklerini dile getirdi.