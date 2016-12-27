Mersin'de fuhuş operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri Gürcistan uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anamur ilçesinde insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarının işlendiği konusunda aldığı istihbarat doğrultusunda 4 aylık araştırma, teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan takip sonucunda jandarma ekipleri Anamur ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri Gürcistan uyruklu kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği, 1 açık senet, her kadın için ayrı hesap ve not defteri, çok sayıda cinsel güç artırıcı hap ve krem ile fuhuştan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin Gürcistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'da çaresiz kalmış zor durumdaki kadınlarla yurt dışında bulunan elemanları vasıtasıyla irtibata geçtikleri, bu kadınları bakıcılık ve temizlik işlerinde çalışacakları vaadiyle kandırarak kendi özel araçlarıyla Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Zanlıların kiraladıkları evlerde hürriyetlerinden yoksun bırakarak çaresizliklerinden faydalandıkları kadınları fuhşa zorladıkları belirlendi.

Ekipler, yapılan operasyonlarda insan ticareti mağduru, çaresizliklerinden faydalanılarak fuhuş yaptırılan 11'i yabancı uyruklu 12 kadını tutuldukları evlerden kurtardı.

Öte yandan, şüpheliler tarafından "jandarma ve polis size zarar verir" şeklinde korkutulan kadınlardan Gürcistan uyruklu biri, operasyon sırasında kaçmak isterken tutulduğu evin balkonundan atlayarak düşüp ayağından yaralandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.