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Mersin'de hastaneden kanser ilaçları çalındı

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kanser tedavisinde kullanılan ilaçların çalınmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Zanlıların ikametlerinde, çalınan piyasa değeri yüksek ilaçlardan 141'i bulundu

Mersin'de hastaneden kanser ilaçları çalındı

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarını çaldıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, hastanede 14 Ağustos'ta meydana gelen hırsızlık olayında, çok sayıda kemoterapi ilacının çalındığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık şüphelilerinin O.D. ve M.A.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, Adana'daki ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çalınan piyasa değeri yüksek ilaçlardan 141'i bulundu.

Diğer ilaçların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, sorguları tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.


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Anahtar Kelimeler:
İlaç HırsızlığıKanser IlacıMersin
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