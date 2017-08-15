Mersin'de Hollandalı turistin ölü bulunması

ADANA (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir ay önce kaybolan ve dün ölü bulunan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın (22) cesedinde beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu, bu nedenle cenazenin DNA testi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile Türkiye'ye gelen ve 8 Temmuz'da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolmasının ardından mahalledeki Kuruçay Deresi mevkisinde dün ölü bulunup cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Hoffman'ın, ön otopsisi tamamlandı.

Hoffman'ın cesedinde yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmazken, cesette uzun beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu belirlendi.

Ölüm nedeni kesin otopsi sonucunda belirlenecek Hoffman'ın cenazesinin teslimi için yakınlarının beklendiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığının kimlik tespiti ve cenazenin teslim alınması için Hoffman'ın ailesine durumu bildirdiği, ailenin Adana'ya gelmesinin ardından DNA testi sonucu kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenazenin verileceği öğrenildi.

Öte yandan Hoffman'ın ölümü nedeniyle bazı Hollandalı gazeteciler de Adana'ya geldi. Gazeteciler gün içerisinde Adli Tıp Kurumu önünde çekimler yaptı.

Kayıp ihbarı yapılan Hoffman'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı. Dün yapılan arama çalışmaları sonucu Hoffman'ın cesedi Kuruçay Deresi mevkisinde bulunmuştu.





