Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Mersin'de Hollandalı turistin ölü bulunması

- Silifke ilçesinde kaybolduktan sonra dün ölü bulunan Joey Hoffman'ın cesedinde beklemeye bağlı olarak çürümeler meydana geldiği belirlendi - Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Hoffman'ın cenazesinin DNA testi yapılarak yakınlarına teslim edileceği bildirildi

Mersin'de Hollandalı turistin ölü bulunması

ADANA (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir ay önce kaybolan ve dün ölü bulunan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın (22) cesedinde beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu, bu nedenle cenazenin DNA testi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile Türkiye'ye gelen ve 8 Temmuz'da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolmasının ardından mahalledeki Kuruçay Deresi mevkisinde dün ölü bulunup cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Hoffman'ın, ön otopsisi tamamlandı.

Hoffman'ın cesedinde yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmazken, cesette uzun beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu belirlendi.

Ölüm nedeni kesin otopsi sonucunda belirlenecek Hoffman'ın cenazesinin teslimi için yakınlarının beklendiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığının kimlik tespiti ve cenazenin teslim alınması için Hoffman'ın ailesine durumu bildirdiği, ailenin Adana'ya gelmesinin ardından DNA testi sonucu kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenazenin verileceği öğrenildi.

Öte yandan Hoffman'ın ölümü nedeniyle bazı Hollandalı gazeteciler de Adana'ya geldi. Gazeteciler gün içerisinde Adli Tıp Kurumu önünde çekimler yaptı.

Kayıp ihbarı yapılan Hoffman'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı. Dün yapılan arama çalışmaları sonucu Hoffman'ın cesedi Kuruçay Deresi mevkisinde bulunmuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5