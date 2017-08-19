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Mersin'de hurdacılar sitesinde yangın

- Bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 noktadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü - Dumandan etkilenen çevredeki vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi

Mersin'de hurdacılar sitesinde yangın

MERSİN (AA) - Mersin'de, hurdacılar sitesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki sitede bir firmaya ait hurda deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede deponun tamamını sarmasıyla, çevredeki iş yerlerine sıçrama ihtimali üzerine panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 3 noktadan yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Alevlere müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle zorlanan bazı itfaiye erleri de mesai arkadaşlarının verdikleri sularla başlarını ve yüzlerini yıkadı. Dumandan etkilenen vatandaşlara da ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği depoda yangın nedeniyle büyük hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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