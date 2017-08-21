Mersin'de iki kardeş boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesi Kayacı Vadisi'nde suya düşen çocuk ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Emre Karaca (12) ile ağabeyi Selayi Karaca (23) piknik yapmak için Kayacı Vadisi Karasu mevkisine gitti. Burada bir süre sonra gezmeye çıkan Emre Karaca suya düştü.

Olayı gören ağabeyi de kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kuvvetli akıntı ve girdapların oluştuğu kayalık bölgede iki kardeş suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaptıkları aramada kardeşlerin cesedini buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.