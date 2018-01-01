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Mersin'de iki mevsim bir arada

- Akdeniz'in turizm kenti Mersin'in sahil kesiminde adeta bahar yaşanırken, Toroslar beyaza büründü

Mersin'de iki mevsim bir arada

MERSİN (AA) - Akdeniz'in turizm kenti Mersin'de vatandaşlar sahil kıyısında güneşin tadını çıkarırken, yüksek kesimlere yağan kar özellikle çocukların eğlencesi oldu.

Kış mevsimine rağmen hava sıcaklığının 17'yi, nemin de yüzde 53'ü bulduğu kentte, güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti.

Vatandaşlardan bazıları sahili baştan başa kaplayan palmiyelerin altında piknik yaparken, bazıları da yürüyüş yapıp balık tutarak tatilin tadını çıkardı.

Sahil kesiminde bahar havası yaşanırken kentin merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Merkeze 50 dakika uzaklıktaki bin 450 rakımlı Arslanköy Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, çocuklarıyla kar topu oynayarak beyaz örtünün keyfini yaşadı.

Bazı aileler de piknik yaparak 2018'in ilk gününü karların içinde geçirmeyi tercih etti.

Ailesiyle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde yürüyüş yapan Cansu Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla güneşli havada girdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Adana'dan geldik. Bugün Mersin'in güneşinin, denizinin tadını çıkarıyoruz. Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Eşi ve çocuklarıyla tatilini Toroslar'da kar topu oynayarak geçiren Sedat Erdoğan da çocukların kar keyfi yaşaması için geldiklerini belirterek, "Hem güneşin hem karın tadını çıkarıyoruz. Güzel bir gün. Dün olağanüstü bir yağmur vardı. Bugün de hava günlük güneşlik, yukarılara da kar düşmüş. Kar oynuyoruz, eğleniyoruz. Mersin'de hem yaz hem deniz hem bahar dört mevsimi yaşayabiliyoruz." şeklinde konuştu.

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