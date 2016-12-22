Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Mersin'de iki şehit ailesine ev verildi

- Silifke Belediye Başkanı Turgut, şehitler Uzman Onbaşı Gölge ile Piyade Onbaşı Yılmaz'ın ailelerine, söz verdiği evlerin tapularını teslim etti

Mersin'de iki şehit ailesine ev verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından, şehitler Uzman Onbaşı Ali Gölge ile Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz'ın ailelerine ev verildi.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Gölge ile Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşı Yılmaz'ın ailelerine, söz verdiği evlerin tapularını teslim etti.

Turgut, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehit ailelerinin talep ve sorunlarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin acılarını dindirmemiz elbette mümkün değil fakat şehit hepimizin şehidi, acı hepimizin acısı. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin ailelerine, yani emanetlerine sahip çıkmaktır. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde şehit ailelerimize her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Ailelerimize evleri hayırlı uğurlu olsun. "

Şehit Ali Gölge'nin babası Hüseyin Gölge ile şehit Barbaros Yılmaz'ın kardeşi Burak Yılmaz, Turgut'a teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EvMersinSilifkeşehit Ailelerine Ev
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.