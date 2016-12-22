Mersin'de iki şehit ailesine ev verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından, şehitler Uzman Onbaşı Ali Gölge ile Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz'ın ailelerine ev verildi.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Gölge ile Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşı Yılmaz'ın ailelerine, söz verdiği evlerin tapularını teslim etti.

Turgut, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Şehit ailelerinin talep ve sorunlarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin acılarını dindirmemiz elbette mümkün değil fakat şehit hepimizin şehidi, acı hepimizin acısı. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin ailelerine, yani emanetlerine sahip çıkmaktır. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde şehit ailelerimize her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Ailelerimize evleri hayırlı uğurlu olsun. "

Şehit Ali Gölge'nin babası Hüseyin Gölge ile şehit Barbaros Yılmaz'ın kardeşi Burak Yılmaz, Turgut'a teşekkür etti.