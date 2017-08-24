Mersin'de inşaattan düşen iki işçi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaattan düşen 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi 1020 Sokak'ta bir inşaatta sıva işi yapan Abdulkadir Yaşar (50) ile İsmet Akgül (42), öğleden sonra verilen çay molası sonrası yeniden çalışmak için iskeleye çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele halatının kopması sonucu Yaşar ve Akgül, onuncu kattan aşağı düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, işçilerin öldüğünü belirledi.

İşçilerin cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan işçilerin bellerindeki güvenlik kemerinin takılı olmadığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.