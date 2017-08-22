Mersin'de insan kaçakçılığı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 41 kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü nokta da olan Baharlı Mahallesi Yuvarlak mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 21'i erkek, 7'si kadın, 13'ü çocuk 41 Suriyeli yakalandı, bir tekneye de el kondu.

Öte yandan, insan kaçakçılığını organize eden şüphelilerin ise başka bir tekneyle kaçtığı tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.