Mersin'de kaçak kazı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Emirler Mahallesi Merdeş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, define aramak için kazı yaptıkları öne sürülen 6 kişiyi Merdeş mevkisinde suçüstü yakaladı.
Söz konusu 6 kişi gözaltına alınırken, kazı yaparken kullandıkları araç-gereçlere de el konuldu.