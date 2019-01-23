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Mersin'de kaçak sigara operasyonu

- Mersin Limanı'nda 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de kaçak sigara operasyonu
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ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olarak belirlenen 1 milyon 279 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince, Bakanlık sistemleri üzerinde yapılan analizlerde, Mersin Limanı'na gelen bir konteyner şüpheli olarak değerlendirildi.

İstihbarat ekibi tarafından yapılan çalışmada da Mersin Limanı'nda sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Saha çalışmasıyla da bazı konteynerlerin şüpheli yük taşıdığı doğrulandı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce bu konteynerler takibe alındı. Mersin Limanı'nda tahliye edilen konteynerlerdeki eşyaların "araba camı" olarak kaydettirildiği belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin konteynerlerde yaptıkları aramada, 1 milyon 279 bin paket sigara bulundu.

Piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu belirlenen sigaralara el konularak, adli süreç başlatıldı.

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Kaçak SigaraMersin LimanıTicaret Bakanlığı
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