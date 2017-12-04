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Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi bulundu

- Bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişilerce kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız polis tarafından bulundu - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Bu arada, üniversitesi öğrencisi genç kız, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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