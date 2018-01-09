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Mersin'de kadın öğretmenin darp edildiği iddiası

-Mersin'de 51 yaşındaki lise öğretmenin, komşusunun oğlu tarafından araç park etme tartışmasında yüzünden darp edildiği iddia edildi

Mersin'de kadın öğretmenin darp edildiği iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kadın öğretmen, komşusunun oğlu tarafından araç park etme tartışması yüzünden darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken, öğretmeni darp ettiği öne sürelen genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir lisede coğrafya öğretmeni olan 51 yaşındaki Hülya Öksüz, merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde komşusunun oğlu B.B ile araç park etme konusu nedeniyle tartıştı.

Öksüz, tartışma sonrası evine girdiğinde arkasından geldiğinini öne sürdüğü B.B, tarafından darp edildiğini iddia ederek, komşularının yardımıyla Mersin Şehir Hastanesine başvurdu. Öksüz'ün yüzünden ve kafasında şişlikler olduğu görüldü.

Hastanedeki tedavinin ardından öğretmen taburcu edilirken, B.B, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Öksüz, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, evde ders notlarını girdiği sırada komşunun oğlunun zile basarak aracını çekmesi için kendisini aşağıya çağırdığını söyledi.

Komşu oğlu B.B'nin, park yapma şeklini beğenmediği için kendisinden tekrar aracı park etmesini istediğini öne süren Öksüz, "Ben bu arada kendisine takıldım, 'öğretmenden bu saatte ne iş istiyorsunuz?' dedim. Sonra yukarıya çıktım, baktım o da arkamdan geldi. Dönüp bakınca, 'ben 4. kattakilere gidiyorum' dedi. Tam kapıdan içeriye girdiğim sırada arkamdan gelip saçlarımdan yakaladı. Sonra evin içine girerek vurmaya başladı." ifadesini kullandı.

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Darp IddiasıMersinöğretmen
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