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Mersin'de karda kaybolan 2 kişiyi jandarma kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in yüksek rakımlı bölgesinde doğa yürüyüşü yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan yaşlı 2 kişi, jandarma ekiplerince cep telefonlarının konum bilgilerine ulaşılması ve kardaki ayak izleri sayesinde kurtarıldı.İl...

Mersin'de karda kaybolan 2 kişiyi jandarma kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in yüksek rakımlı bölgesinde doğa yürüyüşü yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan yaşlı 2 kişi, jandarma ekiplerince cep telefonlarının konum bilgilerine ulaşılması ve kardaki ayak izleri sayesinde kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinin yüksek rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan 72 ve 74 yaşlarında isimleri açıklanmayan 2 kişi, karla kaplı bölgede kayboldu.

Durumu cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Telefonlarının konum bilgileri ve karda bıraktıkları ayak izleri takip edilen vatandaşlar, AFAD ekiplerinin kar küreme araçlarının yolu açmasıyla saat 23.30 sularında Kekik Koyağı mevkisinde bulundu.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan vatandaşlar, ısınmaları ve yemek yemeleri için Kuzucubelen Jandarma Komutanlığında misafir edildikten sonra ailelerine ulaştırıldı.

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