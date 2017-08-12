Mersin'de kazara komşusunu öldürdüğü iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karanlıkta yabani hayvan zannettiği komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı.
Sebil Mahallesi'nde gece yolda yürüyen İdris Kara (50), av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Araştırma başlatan jandarma ekipleri, yakınlardaki evde ikamet eden 14 yaşındaki B.E'yi gözaltına aldı.
B.E'nin ifadesinde, karanlıkta domuz gördüğünü sandığı için tüfekle ateş açtığını, komşusunu vurmak gibi bir niyetinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. cezaevine gönderildi.