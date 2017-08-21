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Mersin'de kredi kartı dolandırıcılığı iddiası

- Tarsus ilçesinde kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Mersin'de kredi kartı dolandırıcılığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen A.Y. ve B.S, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 4 bin 500 lira para, 2 cep telefonu ve sim kart ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 tabanca, tabancaya takılı halde şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kredi Kartı DolandırıcılığıMersinTarsus
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