Mersin'de kültür derneğine kumar operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir derneğe düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 59 kişiye 13 bin lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi'deki Mersin Kimene Yarenler Kültür Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda dernek binasına kapıyı kırarak girdi. Kumar oynadıkları belirlenen 59 kişiye toplam 13 bin 399 lira idari para cezası verildi.
Dernek başkanı A.G. ile T.D, V.A, T.A. ve M.E.A. gözaltına alındı.
Ekiplerin dernekte yaptıkları aramada, bir projeksiyon aleti ile tuvalette tinerle yakılmaya çalışılan kağıt pullar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.