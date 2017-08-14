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Mersin'de kumar operasyonu

- Tarsus ilçesinde bir sendika ve işletmede kumar oynadığı tespit edilen 102 kişiye, toplam 23 bin 154 lira ceza kesildi

Mersin'de kumar operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sendika ve işletmede kumar oynadığı belirlenen 102 kişiye, toplam 23 bin 154 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Tarsus'ta çeşitli adreslerde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat çalışmasının ardından düzenlenen operasyonlarda, bir sendika ve işletmede 102 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere kişi başı 227'şer lira olmak üzere toplam 23 bin 154 lira idari ceza kesildi.

Her iki yerde çalışan 10 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği de tespit edilerek, İl Sağlık Müdürlüğünce gereğinin yapılması için evrak düzenlendi.

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