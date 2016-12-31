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Mersin'de milli piyango bileti hırsızlığı iddiası

- Kentte yılbaşı özel çekilişi bileti satan bir bayinin işletmecisi, aracında bıraktığı 400 çeyrek biletin, cam kırılarak çalındığını iddia etti - Bayi işletmecisi Kaygusuz: - "Büyük ikramiye biletleri çalan kişiye de çıkabilir. O da tahlililer arasında olabilir ama biletlerin arkası kaşesiz. Hiçbir yerde bunları değerlendiremez. Değerlendireceğini düşünüyorsa yanılıyor"

Mersin'de milli piyango bileti hırsızlığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de milli piyango yılbaşı özel çekilişi bileti satan bir bayinin işletmecisi, 400 çeyrek biletinin, aracının camı kırılarak çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Kentte işlettiği büfede bilet satışı yapan Çetin Kaygusuz, polise başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Adana Şube Müdürlüğüne giderek 6 bin lira değerinde bilet satın aldığını söyledi.

Mersin'e döndüğünde bir yakınının cenazesinin defni için Güneykent Mezarlığı'na gittiğini belirten Kaygusuz, "Bu sıra arabada 400 çeyrek bilet vardı. Arabamın camını kırmak suretiyle bu biletleri almışlar. Milli piyango bayisi olarak benim kaybım büyük. Karakola gidip ifademi verdim. Sağ olsun benimle çok ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiyenin, biletleri çalan kişiye de çıkabileceğine dikkati çeken Kaygusuz, şöyle konuştu:

"O da tahlililer arasında olabilir ama biletlerin arkası kaşesiz. Hiçbir yerde bunları değerlendiremez. Değerlendireceğini düşünüyorsa yanılıyor. Kesinlikle yakalanacağına inanıyorum. Büyük ihtimal biletlerin birine büyük ikramiye çıkacağına inanıyorum. Kayıtlarda bilet benim adıma olduğu için gerekli başvuruları yaptım."

Öte yandan, polis ekipleri de aracın camını kırarak hırsızlık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Bilet HırsızlığıÇetin KaygusuzMersinMilli Piyango
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