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Mersin'de ölü bulunan Hollandalı turist

- Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hollandalı turist Hoffmann'ın cenazesi ülkesine gönderilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumundan alındı

Mersin'de ölü bulunan Hollandalı turist

ADANA (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hollandalı turist Joey Hoffmann'ın cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumundan alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki günlerde Hoffmann'ın cesedinden ve ailesinden alınan örneklerle yapılan DNA testinin sonuçlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edilmesine karar verildi. Aile tarafından yetkilendirilen özel bir cenaze firmasının görevlileri Adli Tıp Kurumuna gelerek, Hoffmann'ın cenazesini teslim aldı.

Firma görevlisi Abdürrahim Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeyi almaları için kendilerine vekalet verildiğini söyledi.

Cenazeyi buradan firmalarının bulunduğu Alanya'ya götüreceklerini ifade eden Kaplan, "Cenaze işlemlerinin ardından daha sonra da Antalya üzerinden havayoluyla Hollanda'ya gönderilecek." dedi.

Bu arada Hoffmann'ın kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi raporunun ilerleyen günlerde çıkacağı öğrenildi.

- Olay

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi Derya Ün Breukers'le (26) Türkiye'ye gelen Hollandalı turist Joey Hoffmann'ın (22) 8 Temmuz'da da arsa satın almak için gezdiği Mersin'deki Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Hoffmann'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Hoffmann'ın cesedi 14 Ağustos'ta Kuruçay Deresi mevkisinde bulunmuştu.

Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Hoffmann'ın cesedinde beklemeye bağlı olarak çürümeler meydana geldiği belirlenmiş, bu nedenle cenazenin DNA testi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilmesine karar verilmişti.

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