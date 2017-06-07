Mersin'de otomobil ile kamyonet dereye devrildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 araç da dereye devrildi, kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kürşat Kır idaresindeki 33 EP 401 plakalı otomobil, Alata Mahallesi Çevreyolu Alata Köprüsü girişinde park halindeki saman balyası yüklü 33 B 4076 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ve kamyonet dere yatağına devrildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Kır, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, kamyonette de büyük hasar oluştu.