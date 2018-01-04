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Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN (AA) - Mersin'de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerde yağış, dolu şeklinde görüldü.Etkili...

Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN (AA) - Mersin'de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerde yağış, dolu şeklinde görüldü.

Etkili sağanak yağış, sabah saatlerinde okula giden öğrencilere de zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Yolda kalan bazı araçlar, sürücülerinin ve vatandaşların çabası sonucu bulundukları yerden kaldırıldı.

Bu arada, Mersin ve çevresindeki sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji Mersin İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,3 kilogram yağış düştü.

İlçelerde de etkili olan sağanakta metrekareye Tarsus'ta 90,4, Anamur'da 57,4, Aydıncık'ta 43,7, Erdemli'de 41,1, Çamlıyayla'da 36,3 ve Silifke'de 35,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de mevcut müdahale ekipleri ve iş makineleriyle olası baskınların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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