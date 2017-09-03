Mersin'de sahillerde bayram yoğunluğu

MERSİN (AA) - Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Erdemli ilçesindeki sahillerde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşanıyor.

Tatilini sahillerde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, başta Kızkalesi ve Ayaş olmak üzere ilçenin turistik mahallelerinde yoğunluk oluşturdu.

Otel ve pansiyonların tam doluluk oranına ulaştığı ve havaların sıcak seyrettiği bölgede tatilciler denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun bu yıl iyi geçtiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla "çifte bayram" yaşadıklarını vurgulayan Öztop, bölgeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

- "Mersin'de kasıma kadar denize girilebilir"

Öztop, "Bayramda çok güzel yoğunluk oldu. Ancak tatil zamanı bitti gibi algılanmasın. Mersin'de 1-2 ay daha rahatlıkla denize girilebilir. Tatil yapmak isteyenleri bayramdan sonra da Kızkalesi'ne bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklığı yazı aratmayacak seviyelerde oluyor. Ayrıca tatilinde çeşitlilik olmasını isteyenlerin bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri de görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Bölgeye tatile gelen Fuat İlhan ise çok güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Özellikle çocuklu ailelerin tatil yapmaları için Kızkalesi en ideal yerlerin başında geliyor. Çocuklar kumsalda güven içinde oynayıp denize giriyor." diye konuştu.