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Mersin'de sahte temizlik malzemesi operasyonu

- Bir bağ evine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 4 bin 560 kilogram sıvı deterjan ile değişik markalarda 4 bin 680 şampuan ele geçirildi

Mersin'de sahte temizlik malzemesi operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte temizlik malzemesi üretimi yapıldığı belirlenen bir bağ evine düzenlenen operasyonda 4 bin 560 kilogram sıvı deterjan ile değişik markalarda 4 bin 680 şampuan bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, taklit ve sahte üretimle piyasaya temizlik ürünü sunulacağı yönünde alınan istihbarat üzerine merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yapıldı.

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramalarda 4 bin 560 kilogram sıvı deterjan, 4 bin 680 değişik markalarda şampuan, 72 bin marka etiketi, 9 bin 90 doluma hazır şampuan kutusu ve kapağı, 17 bin merhem kutusu ve etiketi, 36 merhem bulundu.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde sahte ürün yapımında kullanılan dolum kompresörü, 4 dolum makinesi tankı, 2 hassas terazi ile 3 ambalaj, dolum ve yapıştırma makinesi de ele geçirildi.

Sahte malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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MersinSahte DeterjanSahtecilik
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