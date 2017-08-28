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Mersin'de şehit ailelerine kurbanlık dağıtıldı

- Tarsus Belediyesi tarafından 68 şehit ailesine kurbanlık dağıtımı yapıldı

Mersin'de şehit ailelerine kurbanlık dağıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından 68 şehit ailesine kurbanlık dağıtıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yaptığı yazılı açıklamada, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerine destek olduklarını belirtti.

Belediye olarak 68 şehit ailesine kurbanlık dağıttıklarını bildiren Can, "Bugün bu topraklarda rahat yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz. Bizler bu güzel vatan için canlarıyla ve kanlarıyla nice destanlar yazan bir milletin evlatlarıyız. Güzel yurdumuzun bir karış toprağını kimseye vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce de 68 şehit ailesine ücretsiz konut verdiklerine işaret eden Can, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aileleri bizlerin de ailesidir. İyi günde ve kötü günde bütün hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi şehit ailelerimizin de her zaman yanındayız. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehrimizdeki bütün şehit ailelerine kurbanlık hayvanlarını veriyoruz."

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