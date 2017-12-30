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Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

- Tarsus ilçesinde adliyeden çıkan 4 zanlının silahlı saldırıya uğraması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde adliyeden çıkan 4 zanlının silahlı saldırıya uğraması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün yeğeni Eyüp D'yi darbettikleri ileri sürülen 4 zanlının Tarsus Adliyesinden serbest bırakıldığını öğrenen Murat D, tabancayla adliye merdivenlerinden inen 4 kişiye ateş açtı.

Ağır yaralanan Şemsettin Karabaş (59) kaldırıldığı Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan Emine, Sabahattin ve Celalettin Karabaş aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis zanlı Murat D'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
MersinSilahlı SaldırıTarsus
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