MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Simit Arabam Engel Tanımam" projesi kapsamında 25 engelliye, iş hayatında aktif rol oynamaları için kendilerine özel dizayn edilen simit arabaları dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen teslim törenindeki konuşmasında, simit arabalarıyla ortopedik engelli bireylere su termosu ve oturak temin edildiğini, arabaların da engellilerin kullanımına uygun ölçü ve ebatlarda hazırlandığını belirtti.

Projenin bedelinin 93 bin 500 lira olduğunu kaydeden Kocamaz, "Projenin amacı, ortopedik engelli bireylerin istihdam sorununu azaltarak, sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarına katkı sağlamaktır." dedi.

Kocamaz, daha önce de 12 kişiye arabalardan verildiğini ifade ederek, "Verilen araçlar sayesinde engelli bireyler kendi gelirlerini elde ederek ekonomik bağımsızlıklarını kazandı. Araçların verilmesi ve yapılan çalışmaların görünürlülüğünün artması ile birlikte simit araçları ortopedik engelli bireyler tarafından büyük talep görüyor. Toplamda 70 engelli birey belediyemize başvurmuş, proje hakkında da bin kişi yazılı ya da şahsen gelerek bilgi almıştır." diye konuştu.

Katılımcılardan 3'ünün projenin ardından istihdam edileceğini kaydeden Kocamaz, şöyle konuştu:

"Engellilerin iş gücü piyasasına katılımlarına ilişkin motivasyonları arttırıldı. Ayrıca, danışmanlık hizmetlerine proje süresince periyodik olarak devam edilecektir. Simit arabalarıyla ortopedik engelli işsiz vatandaşlarımız merkez ve diğer ilçelerde toplam 25 farklı noktada simit satışı yaparak, topluma ve ekonomik hayata katılımları sağlanacaktır. Proje düzenli aralıklarla denetlenecek, ilçelerdeki takibi de yapılarak projenin sürekliliği sağlanacaktır. Projenin sonunda istihdamına katkı sağlanan 3 engelli birer, simit satışı yapılan yerlerde sigortalı olarak istihdam edilmesine ilişkin takip de belediyemizce yapılacak."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü Mustafa Kutlu ise projenin Türkiye'de örneğinin olmadığını belirterek, çalışmada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Engelli bireylerden 45 yaşındaki Erol Gümüş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Ben kendime bir simit arabası yaptırmıştım. İnşallah bunlarla daha güzel, hijyenik olacak. Simit, şalgam, ayran, su, limonata satacağız. Bizim için iyi oldu. İnşallah vatandaşlar bizleri tanıdıkça, bizler de daha güler yüzlü oldukça bizlere alışacaklardır. Böylelikle rızkımızı kazanacağız." dedi.

Konuşmaların ardından engellilere simit arabaları dağıtıldı.

Öte yandan, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlü için alınan 20 vidanjör de törenin ardından teslim edildi.