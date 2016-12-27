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Mersin'de şüpheli araçtan çalıntı hayvan çıktı

- Kovalamaca sonucu durdurulan minibüste çalıntı 57 küçükbaş hayvan bulundu - Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Mersin'de şüpheli araçtan çalıntı hayvan çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan minibüste çalıntı 57 küçükbaş hayvan bulundu.

Kent genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için çalışma yapan jandarma ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir minibüsten şüphelendi.

Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine ekipler, minibüsü barikat kurarak durdurdu.

Minibüste yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 57 küçükbaş hayvan bulundu. Üst üste yüklenen koyunlardan 2'sinin havasızlıktan telef olduğu belirlenirken, minibüste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, koyunlar da sahibine teslim edildi.

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