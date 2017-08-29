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Mersin'de Suriyeli anne kız cinayeti

- Toroslar ilçesinde yaşayan Suriyeli anne ile kızı evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de Suriyeli anne kız cinayeti

MERSİN (AA) - Mersin'de merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Suriyeli anne ile kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurova Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ayşa Cuma (45) ile kızı Uvfa Naasan'ın (19) evine gelen yakınları, anne ve kızının öldürülmüş olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ile kızının birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görme engelli dede, Ayşa Cuma'nın eşi ve aile yakınlarının da olduğu çok sayıda kişiyi ifadesine başvurmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

- Görme engelli dede olay sırasında evdeydi

Bu arada, adı öğrenilemeyen görme engelli dedenin olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Anne ile kızının cesetleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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