Mersin'de taşeron işçi eyleminde gerginlik

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Hastanesinin hizmete girmesinin ardından birimleri bu hastaneye taşınıp kapatılan Mersin Devlet Hastanesi'nde daha önce taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçilerin, kıdem tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle yaptıkları eylemde gerginlik yaşandı.

Genel sekreterlik önünde toplanan bir grup taşeron işçi, kıdem tazminatı alacaklarının ödenmediğini belirterek protesto yaptı. Bu sırada işçiler ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mersin Şehir Hastanesinin hizmete girmesi sonucu ilgili mevzuata göre taşeron personellerin bağlı olduğu yüklenici firma ile Genel Sekreterlik arasındaki hizmet sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini anımsattı.

Çalışanların mağdur edilmemesi adına işçilerin Mersin Şehir Hastanesinde istihdam edildiğini belirten Çamsarı, şöyle devam etti:

"İşçilerimizin fesihten doğan tazminat alacakları ile ilgili olarak gerekli belgeleri kendilerinden ve önceki yüklenicilerinden istendi. Bu belgelerinin tarafımıza iletilmesinden doğan gecikmeler olduğu doğru ancak Genel Sekreterliğimiz ve Mersin Şehir Hastanesi Yöneticiliği gece gündüz çalışarak tazminatların ödenmesine esas evrakları hazırlamıştır. Gerekli ödenek kurumumuzdan istenmiş ve gelmiştir. Şimdiye kadar 200'e yakın personelimize tazminatları ödendi. Halihazırda muhasebeleştirme işlemlerini takiben tüm kıdem tazminatları da ödenme aşamasındadır."

İşçilerin muhatap bulamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çamsarı, şunları aktardı:

"Yapılan tüm açıklamalara, kendilerine verilen bilgilere rağmen işçilerimizin muhatap bulamadıkları ve kendilerine kıdem tazminatlarının ödenmediği bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı işçilerimizin provokatif ve infial yaratan hareketleri genel sekreterliğimiz binası önünde izinsiz ve bilgilendirmeden yaptıkları toplanma hareketi Genel Sekreterliğimizin bir kamu kuruluşu olması hasebiyle kabul edilebilir değildir. Genel Sekreterliğimizde oluşturdukları arbede de provokasyon yapan birkaç işçimizin münferit hareketleridir. Kamu kuruluşu olarak hukuki haklarımız saklı kalmak koşulu ile sağduyulu ve mağduriyetin önüne geçecek şekilde mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmektedir."

Çamsarı, tüm personelin tazminatlarının bayramdan önce hesaplarına yatırılacağına işaret ederek "Yıllarca kamuda çalışmış işçilerimizin kamu personeline yakışacak şekilde sağduyulu davranacaklarına itimadımız tamdır." görüşünü kaydetti.