Mersin'de tedavi edilen hayvanlar doğaya salındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tedavi edilen yabani hayvanlar, doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından yaralı, hasta ya da sakat halde bulunan 4 şahin, 3 atmaca, 5 ördek, 3 martı ve 8 güvercini Tarsus Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi. Sağlıklarına kavuşan hayvanlar, Tarsus Berdan Barajı Tesisleri yanındaki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikle doğaya bırakıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, vatandaşların duyarlı davranarak ekiplere getirdikleri yaralı hayvanların tekrar sağlıklarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.