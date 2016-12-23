Mersin'de telefon dolandırıcıları yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de ev telefonlarından aradıkları 60-70 yaşlarındaki üç kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplam 200 bin liralarını dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan kadınları telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan Ramazan T. ve Berkan K, "Bir soygun olayına adlarının karıştığını" öne sürdükleri kadınlardan sorunun çözülmesi için para istedi.

Bu kişilere inanan 3 kadın, farklı tarihlerde evlerine gelen Ramazan T'ye altın ve para verdi.

Toplam 200 bin lira dolandırılan kadınlar, durumu anlayınca polise başvurdu.

Dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatan Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aynı semtte yine yaşlı bir kadının telefonla arandığı bilgisine ulaştı. Zanlıları yakalamak için kadının evinde beklemeye başlayan ekipler, eve para almaya gelen Ramazan T'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler daha sonra dışarıda gözlemcilik yapan Berkan K'yi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.