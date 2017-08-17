Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Mersin'de trafik kazaları: 8 yaralı

- Mut ilçesinde iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı

Mersin'de trafik kazaları: 8 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Nurdane Zeynep Reşitoğlu yönetimindeki Hollanda tescilli 93 PH GV plakalı otomobil Mut-Silifke karayolu Köselerli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Havva ve Saliha Mihriban, Hüseyin ve Necip Reşitoğlu yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Saliha Mihriban ise Konya’ya sevk edildi.

Diğer bir kazada ise Mustafa Erdoğan yönetimindeki 70 E 5513 plakalı otomobil, Mut-Karaman karayolu Sertavul Geçidi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hatice ve Fatma Erdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MersinMersin'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5