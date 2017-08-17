Mersin'de trafik kazaları: 8 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Nurdane Zeynep Reşitoğlu yönetimindeki Hollanda tescilli 93 PH GV plakalı otomobil Mut-Silifke karayolu Köselerli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Havva ve Saliha Mihriban, Hüseyin ve Necip Reşitoğlu yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Saliha Mihriban ise Konya’ya sevk edildi.

Diğer bir kazada ise Mustafa Erdoğan yönetimindeki 70 E 5513 plakalı otomobil, Mut-Karaman karayolu Sertavul Geçidi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hatice ve Fatma Erdoğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.