Mersin'de uyuşturucu operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 kişi tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede son bir haftada sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, R.A'dan 1 kilo 150 gram metamfetamin, C.D.Ç. ile C.T'den 108 gram kubar esrar, M.A.K, Ö.K. ve H.F'den 14 gram eroin, 'dan da 6,40 gram uyuşturucu sentetik bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.