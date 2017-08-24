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Mersin'de uyuşturucu operasyonları

- Tarsus ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 kişi tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede son bir haftada sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, R.A'dan 1 kilo 150 gram metamfetamin, C.D.Ç. ile C.T'den 108 gram kubar esrar, M.A.K, Ö.K. ve H.F'den 14 gram eroin, 'dan da 6,40 gram uyuşturucu sentetik bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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