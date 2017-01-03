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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

- Operasyonlarda 4 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde satarak gençleri zehirleyen sokak satıcıları ve "torbacı" diye tabir edilen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

NARKOTİM ekipleri tarafından 10 Ekim - 28 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 4 kilo eroin maddesi, 2 kilo metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şahıstan 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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