Mersin'de uyuşturucuyla mücadele

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 7 kilogram kubar esrar, 309 kök kenevir ve 25 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde uyuşturucu imal edildiği istihbaratı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 7 kilogram kubar esrar ile ekili halde 309 kök kenevir bulundu.

Anamur ilçesine bağlı Malaklar Mahallesi'nde de bir şüphelinin üzerinde gazete kağıdına sarılı, 3'er gramlık 11 paket uyuşturucu, tütün ve esrar karışımı sigara ele geçirildi. Zanlının evindeki aramada da 60 gram uyuşturucu ile 10 gram kenevir tohumu bulundu.

Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde de aranan şüphelinin üzerindeki naylon poşette 25 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.