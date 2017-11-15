Mersin'de yangında bir bebek hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, çadırda çıkan yangında 1,5 yaşındaki bir bebek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde Mustafa Sayı'ya ait kıl çadırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sayı'nın çadırda olmadığı sırada çıkan yangında 1,5 yaşındaki oğlu Ali Sayı hayatını kaybetti.
Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.