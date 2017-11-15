Mersin'de yangında bir bebek hayatını kaybetti MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, çadırda çıkan yangında 1,5 yaşındaki bir bebek yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde Mustafa Sayı'ya ait kıl çadırda henüz belirlenemeyen bir...

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:30