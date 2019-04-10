Mersin'deki dolu yağışı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanlarında yaklaşık 2,5 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası ekipleri, dolu yağışının etkili olduğu 5 mahalledeki 342 çiftçinin bin 830 dekar arazisinde inceleme yaptı.

Özellikle Sinap, Karahıdırlı, Sıraç, Dağlı ve Karayakup mahallelerinde incelemelerde bulunarak ön hasar tespiti yapan ekipler, yaklaşık 2 milyon 415 bin liralık zarar belirledi.

Sinap Mahallesi Muhtarı Necdet Erdoğan, yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü söyledi.

Yağıştan başta elma, erik, kivi ve kiraz gibi ağaçların etkilendiğini anlatan Erdoğan, "Ekipler gelerek gerekli ön hasar tespitini yaptılar. Biz afetten etkilenen çiftçilerimize devletimizin destek olmasını bekliyoruz." dedi.

Karayakup Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aziz Bekiş ise doluda en çok meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ancak ürünlerinin sigortalı olduğu için zararın karşılanacağını aktardı.

Tüm çiftçilere tarım sigortası yaptırmasını öneren Bekiş, "Sigortanın yarısını zaten devlet ödüyor. Tarım sigortası bu günler için var, ihmal etmemek gerekir. Ben tarlamın doludan etkilendiğini sigortaya bildirdim, onlar da gelip incelemelerini yaptılar." diye konuştu.

