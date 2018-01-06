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Mersin'deki etkili yağış

- Tarsus ilçesindeki yağışlarda 37 bin 800 dekarlık alanda zarar tespit edildi

Mersin'deki etkili yağış

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle 37 bin 800 dekar alanda zarar meydana geldi.

Tarsus Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uzman ekiplerince yağışların ardından ilçe genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmada, 18 mahallede 970 çiftçiye ait 37 bin 800 dekarlık alanda 114 milyon 245 bin 800 lira zarar meydana geldiği tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4-5 Ocak tarihlerinde etkili olan yağış nedeniyle çoğu tarım arazisi sular altında kalmış, çiftçiler seralardan hasat yaparak ürünlerini kurtarmaya çalışmıştı.


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