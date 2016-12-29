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Mersin'deki sel

- Özçekim yaparken denize düştüğü iddia edilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - Etkili yağışların beraberinde seli getirdiği Mersin'de, özçekim yaparken denize düştüğü iddia edilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışların ardından suların kapladığı kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki vatandaşlar, genç bir erkeğin su kenarında fotoğraf çekerken denize düştüğü yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan, kentteki sel sularında 2 kişinin cesedi bulunmuştu.

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Arama çalışmasıMersinMersin'de Sel
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